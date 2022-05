Dit is de winnaar van Heel Holland Bakt: ‘Ik was misselijk van de zenuwen’

Koken & Eten Enzo Pérès-Labourdette is de winnaar van het negende seizoen van Heel Holland Bakt. In de finale versloeg hij zijn concurrenten Zeinab en Tom. ‘Bizar, ik zag het niet aankomen.’

In de finale van het negende seizoen van Heel Holland Bakt heeft Enzo de winst gepakt. Hij kreeg De Gouden Taartschep overhandigd door de jury, hoewel Zeinab lang favoriet leek te zijn. Ook Tom Vanholder maakte in de laatste weken een enorme inhaalslag. ,,Ik dacht echt dat Zeinab hem had. Bizar, ik zag het niet aankomen”.

Lees ook PREMIUM André van Duijn bakt taart voor André van Duin en wordt uitgenodigd voor Heel Holland Bakt

,,Het waren alle drie heel goede bakkers. Ze zijn goed bij elkaar gebleven", vond Janny van der Heijden. Van Beckhoven was het hele seizoen vol lof over de Amsterdamse thuisbakker die vegan bakte. Hij leerde er ook van. ,,Wij denken dat hij veel bakkers gaat inspireren.”

De 30-jarige Enzo Pérès-Labourdette is kunstenaar en illustrator en komt oorspronkelijk uit Frankrijk. Hij is sinds zijn zevende in Nederland. Naar verluidt was zijn eerste woordje gateau, oftewel taart. Naast plantaardig bakken houdt hij van yoga en wandelt hij graag met zijn man en hun hond door het park.

Het was een seizoen met een goede sfeer. ,,We gunnen elkaar allemaal de winst", zoals Zeinab in een eerdere aflevering al zei. ,,Ik heb je nog nooit zoveel complimenten horen geven,” zei jurylid Van der Heijden tegen haar collega Robèrt van Beckhoven. Het was een finale met een perfectionist, een veganist en een Belg. ,,Het had het begin van een mop kunnen zijn,” zei André van Duin.

Volledig scherm Enzo, winnaar Heel Holland Bakt © Beeld uit de uitzending

Drie maal won ze speldje

Dat Zeinab Alhashime niet won, zal veel trouwe kijkers verrassen. De 25-jarige Nijmeegse was gedurende de hele competitie een constante bakker, die originele baksels maakte uit alle windstreken. Daarbij bleef ze uiterlijk heel rustig. Ze won drie keer het speldje dat hoort bij de titel Meesterbakker. Ongelofelijk dat ze op haar leeftijd al zo'n bakervaring heeft, vond Van der Heijden.

Het was dan ook zeker geen gelopen race, ook al leek het de afgelopen weken vooral om Zeinab en Enzo te draaien. ,,Ik durf er nog geen weddenschap op af te sluiten”, zei Van der Heijden halverwege de laatste aflevering. Tom had een enorme inhaalslag gemaakt en dat maakte Enzo en Zeinab een beetje zenuwachtig. Toch vreesde Enzo vooral voor de kracht van Zeinab. ,,Ik ben misselijk van de zenuwen”, zei hij later. Zijn werkplek was op dat moment een grote chaos.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Enzo Heel Holland Bakt (@enzopereslabourdette) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.