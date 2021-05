Dit is het Amerikaanse zusje van de Rotterdamse Kapsalon en patatje stoof

De Pollepel Thuis Bestel je de heerlijk­ste mezzes, krijg je er voor je deur een lied van eigenares­se Senay bij

3 februari Het had niet veel gescheeld of ook de ruiten van restaurant Dolice aan de Beijerlandselaan waren gesneuveld tijdens de avondklokrellen. Maar eigenaresse Senay Akdemir verdedigde haar restaurant ‘als een leeuwin’. Voor de Pollepel Thuis stond ze de volgende dag alweer in de keuken, alsof er niks gebeurd was.