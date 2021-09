Dit is het beste terras van ons land - volgens de gasten zelf

Rheins won in 2017 ook al de publieksprijs voor het beste terras van Nederland. Eigenaar Rien Mol noemt de prijs een 'beloning voor het team’. „Het was ook voor onze medewerkers een lange coronawinter, waarin ze hun vak niet konden uitoefenen. Dit is een prachtige beloning.”

Rheins eindigde eveneens in de de Top 100 van de vakjury. Daarin zijn in totaal vijf zaken uit deze regio terug te vinden. De vakjury schaalde Rheins in op een 73e plaats. ‘Glazen en flesjes op een viltje, etiketjes mooi naar ons toe. Het Rheins is niet voor niets al jaren een vaste gast in deze lijst’, aldus de vakjury.