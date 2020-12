Dit is waarom baby’s zo enthousiast reageren als ze voor het eerst fruit proeven

Koken & eten ‘Te veel eieren eten verhoogt risico op diabetes fors’

20 november Wie een of meer eieren per dag eet loopt meer risico op diabetes, stellen Australische wetenschappers. Het is volgens hen niet zo belangrijk of je het ei kookt, pocheert of dat je er een roerei van maakt, het risico wordt hoe dan ook zo'n 60 procent hoger.