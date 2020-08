Dit is waarom de Elstar-appels in de winkel allemaal op zijn

Fans van Elstar-appels hebben pech. Sinds weken zoeken ze vergeefs naar hun favoriete appelsoort. De voorraad van vorig jaar is op en de nieuwe nog niet geplukt. Volgend jaar zullen de Elstars nog eerder op zijn, want de productie van 2020 is nog lager dan die van vorig jaar.

Er wordt dit jaar 312.000 ton aan Elstars verwacht, 51.000 ton minder dan vorig jaar. Dat komt door een lagere productie in Nederland en Duitsland. Voor Jonagold, het andere populaire appelras in Nederland, geldt hetzelfde: in heel Europa is de verwachting dat 978.000 ton van de bomen zal komen. Dat is 66.000 ton minder dan vorig jaar, omdat er minder is geproduceerd in Nederland, Duitsland en België. Dat is een trend: in Nederland is het aantal hectaren appelboomgaarden sinds 2000 gehalveerd: van 12.830 hectare naar 6220.

Sander van der Meijs (51) is een echte Elstar-fan: ,,Ik heb er hier nog eentje in mijn hand, die had ik nog van een zak van vorige week. Het is de laatste” Volgens Van der Meijs doen andere appels onder voor de echte Elstar. ,,Appels zoals de Jonagold zijn net wat zoeter, minder lekker. Ik stap hierna over op zomerfruit: nectarines, perziken en pruimen. Dit is dus voorlopig mijn laatste Elstar, maar het opraken van de appels in de zomer komt niet onverwacht, het is een terugkerend fenomeen.”

,,De voorraden Elstars van vorig jaar raken altijd op in de loop van de zomer”, bevestigt Siep de Koning, directeur van de NFO (Nederlandse Fruittelers Organisatie). Fans hoeven niet bang te zijn dat ze helemaal uit de schappen verdwijnen. ,,Dat gebeurt nu eenmaal zo vlak voor de nieuwe oogst. Eind augustus en begin september komen de nieuwe Elstar-appels weer in de schappen terecht. Dat kan één of twee weken vroeger of later zijn, afhankelijk van het weer en de bloei. Maar in juni, juli is het gewoon zo dat deze appels vaak voor bijna twee maanden niet meer te verkrijgen zijn.”

Minder lekkere appels

Quote We gaan nu meer appels uit Argentinië eten Robert Elshof, Elshof Organic Fruit Ook een woordvoerder van de Lidl laat weten dat het verdwijnen van de Elstar te maken heeft met het einde van het seizoen. ,,Als je nu nog ergens de Nederlandse Elstar in de winkel ziet liggen is dit oude oogst van september vorig jaar. Wij kiezen er bewust voor om elk jaar rond halverwege juni te stoppen met Elstar. Daarna wordt deze appel een stuk zachter, meliger en minder smaakvol”. Koning: ,,De ene appel kan langer bewaard worden dan de ander en de Elstar kan nu eenmaal niet langer bewaard worden.” Meer appelbomen planten om juli en augustus door te komen zou om die reden niet helpen.

Robert Elshof, biologische fruitteler van Elshof Organic Fruit, voorspelt dat we nu vaker appels gaan eten die uit Argentinië komen. Bijvoorbeeld de Red Delicious, Gala of Granny Smith uit het Río Negro-gebied. ,,Al de oude zijn nu op en in september, afhankelijk van het weer, krijgen we weer nieuwe.”

Ook Jonagold kunnen we blijven eten. Naast de Elstar is dit één van de echt Nederlandse appeltjes. De oogstperiode hiervan is later dan de Elstar dus blijft hij ook langer in de winkel liggen. ,,Eind september komt hiervan de nieuwe oogst weer binnen,” laat de woordvoerder van de Lidl weten.

Of de huidige hittegolf een nadelig effect heeft op de appels is nog te bezien. De Koning: ,,Dit weer kan wel effect hebben, ze kunnen namelijk erg beschadigd zijn. Daar gaan we deze week naar kijken”.

