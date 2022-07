Dit is waarom mensen een ayurvedische leefstijl volgen: ‘Ik viel 10 kilo af’

Koken & EtenAyurveda is een van oorsprong Indiase geneeswijze en een van de oudste gezondheidswetenschappen. Het begrip komt uit het Sanskriet en betekent letterlijk ‘de wetenschap van het leven’. Sommige mensen zweren dan ook bij deze leefstijl, maar wat is het eigenlijk?

Ayurveda dateert van ver voor onze jaartelling. ,,In de derde eeuw voor Christus werd al een netwerk van ayurvedische ziekenhuizen, gezondheidsklinieken en kruidenkwekerijen opgezet. Deze gezondheidszorg werd overgebracht naar Tibet, Indochina, Indonesië, China en Japan, waar overal regionale varianten ontstonden”, vertelt Martine Keukenkamp, ayurvedisch leefstijlcoach.

Op verschillende plekken in de wereld lijkt ayurveda meer voet aan de grond te krijgen. Het Indiase ministerie verklaarde in februari dit jaar dat het AYUSH-systeem (ayurveda, yoga en naturopathie, unani, siddha en homeopathie) in de nabije toekomst een grote rol zal spelen bij het behoud van de menselijke gezondheid.



Die systemen hebben namelijk ‘enorm bijgedragen aan het behoud van de menselijke gezondheid en ook aan het versterken van de immuniteit’, zei minister Sarbananda Sonowal. ‘Ik ben ervan overtuigd dat het ook aan populariteit wint en geloofwaardigheid creëert. Ik geloof dat het in de nabije toekomst zeker een rol zal spelen voor de verbetering van de gezondheid.’

Veel Nederlanders staan open voor ayurveda. Uit onderzoek van het CBS in 2019 blijkt dat 11 procent van de volwassen Nederlandse bevolking in dat jaar een alternatieve genezer bezocht. Naast geneeswijzen als (onder andere) acupunctuur, halotherapie en chiropractie is ook ayurveda een alternatieve geneeswijze.

1. Waar richt ayurveda zich op?

Bij ayurveda ligt de focus op preventie van ziekte en de onderliggende oorzaak zo vroeg mogelijk aanpakken, zegt Keukenkamp. ,,Daarnaast is het een holistische wetenschap en gaat het er dus van uit dat lichaam en geest met elkaar zijn verbonden en invloed op elkaar uitoefenen. En wij zijn weer verbonden met de wereld om ons heen. We worden niet ziek door pech, maar door verkeerde voeding, gedachten, leefstijl en invloeden van buitenaf.”

Alle geneeswijzen in de wereld zijn gebaseerd op de oorspronkelijke kennis uit de ayurveda, stelt Keukenkamp. ,,In de Vedische periode (6000 tot 600 voor Christus) werden er al vakbijeenkomsten georganiseerd in het oude India, waarna de oudste ayurvedische compilaties zijn opgesteld. Het eerste werk is bijna in zijn geheel bewaard gebleven, dit is het oudste bewaard gebleven medische manuscript ter wereld. Hier wordt al geschreven over onder andere kindergeneeskunde, chirurgie, psychologie en psychiatrie, keel-, neus-, oor- en oogheelkunde en vruchtbaarheid.”

Om die reden staat ayurveda volgens Keukenkamp ook bekend als de ‘moeder der geneeswijzen’. ,,Hippocrates liet zich ook inspireren door de ayurvedische geneeskunde.”

Volledig scherm Curry is een typisch ayurvedische maaltijd. © Getty Images

2. Wat is het uitgangspunt als het gaat om voeding?

Bettina Wiersma is diëtist: ,,Als jij voeding eet die op dat moment niet uit de natuur komt, bijvoorbeeld aardbeien in de winter, reageert jouw lichaam daar anders op. Als het tijdstip waarop je eet niet in balans is met je bioritme reageert voeding anders op het lichaam, het ligt bijvoorbeeld zwaar op de maag.”



De kwaliteit van onze hedendaagse voeding is ook niet meer zoals wij het zouden willen, aldus Wiersma. ,,Volgens ayurveda is al het voedsel dat bewerkt is gif. Vroeger hadden we die problemen niet, toen aten we alleen wat op dat moment van het land kwam.”

,,Toen ik ayurvedisch ging eten ging ik beter naar de symptomen van mijn lichaam luisteren en verdwenen bijvoorbeeld mijn cravings naar snelle koolhydraten, en klachten zoals een opgeblazen buik na het eten en energiedips in de middag dus ook”, zegt Keukenkamp hierover. ,,Ik viel ruim 10 kilo af, mijn allergieën verdwenen en ik bruis weer van energie.”

Ook een van de cliënten van Wiersma, die anoniem wil blijven, zegt baat te hebben bij deze leefstijl. ,,Tijdens mijn jaarlijkse check bij de huisarts was mijn bloedsuiker ineens gestegen, dat was nog nooit voorgekomen en ik begreep niet waar het vandaan kwam. Omdat ik 85 jaar ben verwees de huisarts mij naar een diëtist om het onder controle te houden.”

,,Ik ben altijd yogadocent geweest”, vertelt ze. ,,Yoga heeft dezelfde denkwijze als de ayurveda, daarom past het goed bij mij. Met deze denkwijze ben ik ook omgegaan met die verhoogde suikerwaarde. Je kunt niet bij een diëtist komen en werken met standaard regels en protocollen, het moet bij je passen. Toen ik die verhoogde suiker kreeg zat ik in een moeilijke periode. Dat raakte mij in mijn hele doen en laten en zo kan het lichaam ontregelen. Nu zijn mijn waarden weer goed.”

3. Is de werking wetenschappelijk bewezen?

Ondanks dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is dat ayurveda echt werkt, is er volgens Wiersma wel empirisch bewijs. ,,Er zijn duizenden mensen geobserveerd en alles hiervan is opgeschreven. Zelfs nu nog wordt ayurveda bestudeerd. Er zijn ook steeds meer Westerse artsen die zich in Ayurveda verdiepen, omdat ze tegen grenzen aanlopen en verder willen kijken. Er zijn dus geen protocollen voor en het is ook niet evidence based, maar het is proefondervindelijk vastgelegd.”

4. Wat eet je als je een ayurvedische leefwijze aanhoudt?

Het belangrijkste is dat je alle voedingsstoffen binnenkrijgt en dat je na de maaltijd een voldaan gevoel hebt. Alle maaltijden bevatten smaken: zoet, zuur, zout, bitter, wrang en scherp, zegt Keukenkamp. ,,Curry’s zijn typisch ayurvedisch. Door de combinatie van specerijen, rijst, groenten en peulvruchten heb je op een makkelijke manier alle zes de smaken in één maaltijd.”

Zelf at Keukenkamp altijd volgens de Schijf van Vijf. ,,Dat hielp bij mij niet tegen de buikklachten en mijn overgewicht. Nu eet ik zoveel mogelijk puur, dus zo min mogelijk geraffineerde voedingsproducten. Ook eet ik nu minder dierlijke producten en meer goede vetten en plantaardige eiwitten. In elke maaltijd gebruik ik spijsverteringsbevorderende en ontstekingsremmende kruiden en specerijen zoals kurkuma, peper en komijn. Ik eet ook meer seizoens- en lokale producten, zoals sla en vers fruit in de zomer en knolgroenten in de winter.”

