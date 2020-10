Dit is waarom we meer vlees zijn gaan eten, ondanks supermarkten vol vleesvervangers

Koken&Eten Frietjes gezonder dan yoghurt? Het nieuwe 'stop­licht' voor voeding heeft ook nadelen

22 oktober Snel en gemakkelijk kiezen voor gezonde producten? De Nutri-Score moet ons hier binnenkort bij gaan helpen. Maar hoe behulpzaam is die score? Voedingswetenschapper Hella van Laer vertelt over het label dat in België al is ingevoerd.