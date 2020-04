Dit kaasbedrijf heeft een bijzondere ceo: Moeder Natuur

De kaas bij Willicroft wordt gemaakt van verschillende noten, tofoe en bonen, maar het productieproces is exact hetzelfde als dat van de normale kaas. Hierdoor wordt er niet afgedaan aan de smaak.

,,Mijn partner en ik kwamen in 2016 naar Nederland en begonnen met het eten van plantaardige producten’’, vertelt Vanstone over het ontstaan van zijn bedrijf. ,,Vlees en melk opgeven was vrij eenvoudig, maar kaas was op z’n zachtst gezegd lastig.’’



Toen hij op een avond een plantaardige macaroni met kaas at, was Vanstone verbaasd over hoe goed de smaak was. Na weekenden aan experimenteren met plantaardige kazen, werd de inspiratie voor een nieuw bedrijf geboren.

Volledig scherm Vanstone is de kleinzoon van een zuivelboer. © OLA O SMIT

Plantaardig dieet

Het bedrijf richt zich volgens Vanstone op het maken van plantaardige kaas voor liefhebbers van reguliere kaas. ,,Kaas is het laatste struikelblok voor de meeste mensen die een plantaardig dieet volgen.'' De oprichter van Willicroft stelt dat mensen bij een dieet niet het gevoel moeten hebben dat ze iets moeten opofferen. ,,En dat zullen ze ook nooit doen als ze onze producten eten'', bezweert hij.

Moeder Natuur

Volledig scherm Brad Vanstone. © OLA O SMIT Het geweten achter elk besluit is naast oprichter Vanstone een bijzondere CEO: Moeder Natuur. Het doel is om bij alle beslissingen Moeder Natuur centraal te stellen en daarmee de grootste milieuproblematiek – de opwarming van de aarde – aan te pakken. ,,Met Moeder Natuur als CEO, zal zij ook echt de baas zijn’’, stelt Vanstone.

,,Als we geconfronteerd worden met een beslissing, zullen we blijven zoeken naar een betere optie als we denken dat dit een negatief effect zal hebben op de planeet’’, legt Vanstone uit. De coronacrisis maakt volgens hem zichtbaar hoe groot onze impact is op de planeet. ,,In Venetië zagen ze weer vissen in grachten, terwijl in Wuhan een 80-jarige man voor het eerst in veertig jaar de zon zag.’’



Volgens Vanstone zijn dit geen ‘toevalligheden’. ,,Het illustreert perfect het negatieve effect dat onze consumptiegerichte leefstijl op de planeet heeft gehad.’’ Vanstone zegt dat we na de crisis moeten beslissen of we doorgaan met het reguliere zaken doen, of dat we dit als waarschuwing zien voor wat ons te wachten staat als we geen veranderingen aanbrengen. ,,We moeten het belang van de planeet boven het onze stellen.’’

Impact van plantaardige kaas

,,Het is algemeen overeengekomen dat we tot 2030 de tijd hebben om elk aspect van ons leven drastisch te veranderen. Ons voedselsysteem is het meest urgent, aangezien de veeteelt de belangrijkste bijdrage blijft leveren aan de wereldwijde uitstoot’’, waarschuwt Vanstone.



Volgens hem is ‘proberen’ hierbij niet genoeg, en moeten we ervoor zorgen om de planeet in betere staat achter te laten dan toen we begonnen. ,,Ook als plantaardig producent kun je milieu- en sociale schade veroorzaken. Om onze impact echt te begrijpen, moesten we cijfers achter onze acties plaatsen.’’ Als iedereen dit doet, kunnen we volgens Vanstone in het vervolg ‘betere en beter geïnformeerde beslissingen nemen’.



De belangrijkste basis van de Willicroft-kazen zijn volgens Vanstone op dit moment cashewnoten met een ‘relatief hoge CO²-uitstoot’. ,,We volgen momenteel dertig verschillende basisingrediënten die hier in Noord-Europa kunnen worden verbouwd om onze supply chain drastisch te verkorten en onze uitstoot te verminderen.’’

Volledig scherm Willicroft produceert plantaardige kaas. © OLA O SMIT

Ambities

Deze ambities leiden volgens Vanstone ook tot maatschappelijke verandering. ,,De Nederlandse regering wil het aantal runderen het komende decennium met vijftig procent verminderen.’’ Vanstone stelt dat dit alleen te realiseren is als er ‘echte oplossingen’ komen. ,,De meeste boeren weten dat er een transitie nodig is, maar weten niet hoe deze eruit ziet of hoe ze het kunnen betalen.’’

Willicroft is naar eigen zeggen met lokale Nederlandse melkveehouders in gesprek om een aantal projecten te starten waarbij een deel van hun ingrediënten worden verbouwd op voormalig melkland. ,,We hopen dat het een pad baant voor meer samenwerking tussen zuivel- en plantaardige producenten.’’