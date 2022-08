Dit terras in Lissabon heeft fantastisch uitzicht, maar op je drankje moet je even wachten

Hoewel corona in de Portugese cijfers weer tot een opleving is gekomen, voelt Lissabon weer als vanouds. Dat merken ze ook bij terras Carmo Rooftop, dat aanvoelt als een oase van rust zo verscholen achter het klooster. Het gunt - net als de lift - een weidse blik over de stad. Op deze hete, zonnige dag proberen toeristen af te koelen in de schaduw op het terras: alleen de tafels in de volle zon zijn nog vrij.