Dit voelt een chef als restaurant Michelinster krijgt: ‘Als de dag waarop je eerste kind wordt geboren’

Koken & EtenHet culinaire sterrenbal is weer achter de rug: deze restaurants hebben een Michelinster (of twee) in de wacht gesleept. Drie chefs over het moment dat zij het hoorden. ‘Je stapt nu uit die douche, we gaan champagne drinken.’