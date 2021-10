Dit zijn de zes beste kookboeken van het jaar

Dit zijn de genomineerden in willekeurige volgorde.

Bistro Manon: Over dit boek schrijft de jury: Deze vrouw met, jawel, een tweeling én drieling schotelt hen dagelijks smakelijke gerechten voor. Zij had al snel door dat je als thuiskok niet moet zwichten voor de smaak van de kinderen, maar je eigen favorieten moet aanpassen. Dat pakt goed uit. Dit boek biedt een ruime keuze aan praktische en gezonde pasta’s, (niet al te pittige) curry’s, gezonde pizza’s, salades, noedels en zelfs twee shakshuka’s. Bijzonder handig zijn de voorraadtips, de vele bijgerechten en de brood met dipjes waarmee je de kindermagen al flink voedt. Wat een verademing dat het geen kleuterkookboek is. Als je kinderen aubergine kunt leren eten, dan kan je alles. De passende fotografie is fris, gezellig en geeft een ready to eat-gevoel.’ (Bistro Manon, Manon Proper, uitgeverij Good Cook).

Volledig scherm Bistro Manon © Food and Friends Kookboek van het Jaar-verkiezing 2021

De Dankbare Keuken ‘Dit is een boek met lef, helemaal van deze tijd en met oog voor duurzaamheid. Fijn dat er variatie is op de ingrediënten en je er ook uit kunt koken als je niet alles in huis hebt. Vanuit Zweden geeft Stefanie een blik op andere wereldgerechten. Het is een mooi boek voor mensen die minder vlees of vis willen eten. Ze legt heel goed uit hoe je duurzaam kunt eten, circulair en lokaal. Tot slot geeft ze je ook nog de tips om een mooi buffet te maken. Voor de beginner maar ook voor de top-kok.’ (De dankbare keuken, Stephanie Verstift, Uitgeverij Brandt)

Volledig scherm De dankbare keuken © Food and Friends Kookboek van het Jaar-verkiezing 2021

Een ode aan groenten ‘Eindelijk een groenteboek zonder de hipster-vegan stijl. Dit is een topboek voor mensen die dol zijn op lokaal eten, zodat je uit de voeten kunt met knolselderij of aardpeer. Het is toegankelijk en wij zouden het vaak uit de kast pakken om direct aan de slag te gaan. Prettig dat ze verschillende bereidingsmanieren laat zien en dat je kunt kiezen uit diverse smaken. De fotografie is zeer consistent en met smaak gefotografeerd. Veel verrassingen en de koolcurry is favoriet. (Een ode aan groenten, Alice Zaslavsky, Good Cook)

Volledig scherm Een ode aan groenten © Food and Friends Kookboek van het Jaar-verkiezing 2021

Hotpot ‘Hotpotten zou het nieuwe gourmetten kunnen worden, want het is dé nieuwe manier om met vrienden en familie samen te eten. Door de sfeerbeelden is het bijna een reisboek dat je meeneemt. De jury vindt het verrassend, zeker omdat dit boek veel toegankelijker is dan de eerste boeken van Bas Robben. Leuk detail zijn de bijpassende drankjes bij de gerechten en desserts. Er is een juiste combinatie gemaakt tussen papier van het boek en de fotografie, waarbij alle foto’s heel consistent genomen zijn met een spannend licht. Het geeft je het gevoel dat je in het land zelf bent en haalt Azië naar je eigen keuken. (Hotpot, Bas Robben, Good Cook)

Volledig scherm Hot ot © Food and Friends Kookboek van het Jaar-verkiezing 2021

OTK - shelf love ‘Leuk om uit de voorraadkast te koken. Ottolenghi wordt steeds toegankelijker en laat zien dat iedereen kan koken. Mooi om te zien dat hij podia aan anderen geeft, waaronder Noor Murad, en niet zelf alle credits pakt. Hij is vooral de inspirator in dit boek. Prettig dat je aantekeningen kunt maken en het gerecht tot je eigen versie kunt maken. Het past goed bij deze tijd om voedselverspilling tegen te gaan en is een echt lock down-kookboek. Heldere duidelijke fotografie zonder poespas waarbij het leuk is dat de bereidingswijze eveneens gefotografeerd is.’ (Ottolenghi Test Kitchen - shelf love, Yotam Ottolenghi, Fontaine uitgevers)

Volledig scherm Ottolenghi Test Kitchen Shelf Love © Food and Friends Kookboek van het Jaar-verkiezing 2021

Parwana ‘Waanzinnig hoe Durkhanai Ayubi de geschiedenis van Afghanistan belicht en hoe zij in dit kookboek die historische verhalen laat aansluiten bij haar recepten. Het is fascinerend hoe zij haar persoonlijke familiegeschiedenis synchroon laat lopen met de geschiedenis van het land en die verbindt aan gerechten. Ze laat zien dat Afghanistan een land is van onderlinge verbondenheid en een land van gedeelde smaken. Het boek ziet er niet alleen prachtig uit, het zet ook aan tot koken. Het resultaat is gruwelijk lekker. Mooi om, nu er gevluchte Afghanen naar Nederland komen, deze keuken te omarmen. Wat betreft de fotografie: de kleuren en sferen komen heel mooi tot uiting.’ (Parwana, Durkhanai Ayubi, Becht)

Volledig scherm Parwana © Food and Friends Kookboek van het Jaar-verkiezing 2021

De prijs is een initiatief van culinair platform Food and Friends. De jury bestaat dit jaar uit Bart van Berkel, kok en winnaar Masterchef, Bibi Loomans, redactiecoördinator culinair Koffietijd, Dana Ploeger, freelance redacteur Trouw, Jan-Hein Wierts, product manager Nederlands boek bij de Audax group en Lyan van Furth, foodfotograaf en tweevoudig winnaar van de Foodelia Awards, de Oscars voor de beste culinair fotografen ter wereld.

Het was een goed kookboekenjaar, zo maakte CPNB eerder deze week bekend. ‘Na een aantal stabiele jaren zagen we in 2020 het aantal verkochte kookboeken flink stijgen’, meldde de organisatie, die geen omzetcijfers bekendmaakt. ‘Nederlanders kochten 9 procent meer kookboeken dan in 2019.’

CPNB organiseert van 5 november tot en met 14 november de Kookboekenweek. CPNB heeft de nominaties voor Het Gouden Kookboek 2021 ook bekendgemaakt: De bijbel van de Indiase keuken (Carrera Culinair) van Paulami Joshi, Een Kookboek (Lannoo / TerraLannoo) van Seppe Nobels, Homakase (Nijgh Cuisine) van Oof Verschuren, Job & Perry: een klootzak-proof kookboek (Carrera Culinair / Overamstel) van Job Pattinasarany & Perry de Man en Toko Lo (Carrera Culinair / Overamstel) van Lola van Ruler.



