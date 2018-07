Dodelijke diepvriesgroenten waren ook in Nederland te koop

Bij Coop ging het om de gehaktschnitzel met daarin 30 procent groente. De verpakking bevat twee schnitzels van 100 gram. Deze waren ten minste houdbaar tot en met 2017. De boosdoener zou de maïs zijn. Die korrels kunnen besmet zijn met listeria, meldt Coop op de eigen site. Listeria kan schadelijk voor de gezondheid zijn. 'Vooral bij zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem', aldus Coop. Klanten wordt 'dringend' verzocht het product niet te consumeren en terug te brengen naar hun Coop-winkel. Zij krijgen het aankoopbedrag retour. De besmette groenten waren afkomstig van een Hongaarse fabriek van het Belgische groentebedrijf Greenyard. Nog eens 38 mensen werden ziek door de listeriabacterie in de groenten. De slachtoffers vielen in Oostenrijk, Denemarken, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, zegt het Europees voedselagentschap EFSA. In Nederland zijn er geen slachtoffers gemeld van deze ziekmakende bacterie, meldt het NVWA.

Pinguin diepvrieserwten

Emté supermarkten maakt vandaag bekend per direct de kiloverpakkingen met extra fijne Pinguin diepvrieserwten uit de schappen te halen. De supermarkt adviseert klanten die de erwten hebben gekocht het product niet te nuttigen. Tijdens microbiologisch onderzoek in de productieomgeving is Listeria aangetroffen. Het initiatief om deze producten terug te roepen betekent, volgens Emté, niet dat ze daadwerkelijk besmet zijn.



Of er waarschuwingen zullen volgen van andere supermarkten, hangt af van wat supermarkten hebben gedaan met de groenten. Als die zijn verhit bij de productie waardoor de bacterie is gedood, worden de producten wel uit de handel gehaald maar is een waarschuwing aan de consument niet nodig omdat hun gezondheid geen gevaar loopt. De procedure waarin supermarkten overleggen met de voedselautoriteit loopt nog.