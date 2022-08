Dol op zeevruchten? Zo vind je ze zelf: ‘Je hebt al snel een maaltje bij elkaar’

Deze krabben staan bekend als lekkernij maar toch kun je ze beter niet vangen en opeten

Voor de zoveelste keer hield de politie dit weekend een illegale wolhandkrabvisser langs de waterkant in Maassluis aan. De beestjes zijn voor met name Chinezen een delicatesse, maar zitten in de meeste Nederlandse wateren vol met giftige stoffen.

