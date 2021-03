Door deze slimme uitvinding van Gerard (60) smaakt jouw glas wijn zeker 50 procent beter

Koken & eten Twintig miljoen roze koeken: zo populair is AH bij onze zuiderbu­ren

18 maart Bij Albert Heijn in Brasschaat delen ze roze koeken uit. Want de winkel bestaat tien jaar. Dit relatief kleine filiaal was in 2011 de allereerste AH in België, gisteren werd nummer zestig - in Merchtem - geopend. Als het aan de supermarktketen ligt, groeit het aantal winkels snel door richting honderd.