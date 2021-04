Edsilia Rombley laat BN’ers in kunstwerken van chocolade happen: ‘Het is hilarisch én leerzaam’

Koken & etenEdsilia Rombley presenteert een nieuw tv-programma van Omroep Max. Het draait helemaal om chocolade en de prachtige objecten die chocolatiers ermee kunnen maken. Bekende Nederlanders gaan happen in kunstwerken die amper van echt te onderscheiden zijn. Dat kan een zoutstrooier, een kinderlaarsje, een plakbandhouder of een sigaar zijn.

BN’ers die in een chocolade laarsje happen om te zien of het echt is of niet. Wat een maf idee!

,,De tv-show komt oorspronkelijk uit Japan. Het format heet Sokkuri Sweets. Ik kende het programma niet en moest eerst vragen wat het was, toen ik werd gevraagd het programma te presenteren. De beelden die ik zag, vond ik heel grappig. Toen ik het zag, dacht ik: oh, ja!”

Het is weer iets nieuws, presenteren in plaats van zingen.

,,Super leuk. Het is een beetje uit mijn comfortzone, maar ik vond het leuk om zo'n uitdaging aan te gaan. Het mooie is dat de productiemaatschappij mij zoveel vertrouwen heeft gegeven en dat iedereen heel betrokken was. Het is voor hun ook een nieuw programma.”

Wat gaan we zien?

,,Het gaat om drie chocolatiers, Robin Hoedjes, Boudewijn Nijmeijer en Marike van Beurden. Eigenlijk zijn het kunstenaars. Niet normaal wat ze elke keer maken: hun kunstwerken zijn niet van echt te onderscheiden. Ze maken verschillende onderwerpen en twee teams, onder leiding van teamcaptains Richard Kemper en Remco Veldhuis, moeten raden welke echt is en welke van chocolade. Soms bijten ze in hout of staal en ze krijgen een punt als ze de chocolade variant vinden. Richard en Remco kende ik al, dus ik dacht: dat wordt leuk. De kandidaten gaan zelf ook aan de slag. Het is niet alleen hilarisch, je leert er ook iets van. Het is een feelgood programma.”

En de teams bestaat uit Bekende Nederlanders?

,,Ja, ik mag niet zeggen wie maar ik kende bijna iedereen. Laat ik zeggen: het zijn acteurs, cabaretiers en zangeressen. Heel breed. Ik voelde me heel vereerd.”

Nog aangekomen?

,,Ik ben niet zo'n heel erg chocoladefan, maar toen ik al die bonbonnetjes zag, wilde ik toch wel elke keer een hap nemen. Ik was benieuwd hoe het zou smaken. Het is nu ontzettend druk maar het afgelopen jaar heb ik meer thuis gezeten en je maakt het dan toch gezellig met de kinderen, waardoor ik wel wat coronakilootjes ben aan gekomen, maar we gaan nu weer aan de slag!”

Showcolade vanaf zondag 18 april te zien om 20.25 uur bij MAX op NPO 1. Er zijn zes afleveringen opgenomen.Op zondag 16 mei is er geen uitzending.



Bekijk hieronder de video's over Koken&Eten:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.