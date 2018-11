Een beetje afgevallen? Door dit slimme trucje voorkom je het jojo-effect

De flavonoïden die de twee Erans hadden gebruikt, waren apigenine, dat in peterselie, knolselderij en kamillethee zit, en naringenine, dat je aantreft in sinaasappels, grapefruit en de schil van tomaten. Toch zal je waarschijnlijk niet zoveel flavonoïden binnenkrijgen als de muizen van het experiment als je die dingen eet of drinkt.



Daarnaast is het niet bekend of de flavonoïden hetzelfde effect hebben op de mens als op de diertjes. Toch zijn het stuk voor stuk erg gezonde voedingsmiddelen, waardoor het zeker het proberen waard is om ze wat vaker op het menu te zetten.