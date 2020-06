Een burger voor de flexitariër: 'Wat een goed idee, maar wat een zout’

En IS HET WAT?Nooit eerder was het aanbod aan voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordeelt een professional producten en geeft antwoord op de vraag: ‘En, is het wat?’ Ditmaal test voedingsdeskundige Desirée Marsman de Blended Burger en Blended Worst.

De Blended Burger en Blended Worst bestaan uit rundvlees en 42 procent oesterzwam. Zo maak je een burger of worst een stuk gezonder voor jezelf, want je eet minder vlees. Dat is tenminste de gedachte van het concept ‘half vlees, half groente’.



Het idee zelf is niet helemaal nieuw: dit jaar kwam ook producent Fifty Fifty met een nieuwe lijn producten, die te koop zijn bij AH. En nu lanceert producent GRO hun burger en worst, die vanaf 15 juni bij alle Jumbo vestigingen te koop zijn.

Steentje bijdragen

Voedingsdeskundige Marsman eet regelmatig vleesvervangers, maar kende het concept ‘half vlees, half groente’ nog niet. Haar eerste reactie is dat ze het een goed idee vindt, want je eet minder vlees en tegelijkertijd meer eiwitrijke groente. Ze denkt dat dit soort producten wel eens groot kunnen worden in Nederland, want het sluit aan bij de groeiende behoefte om minder vlees te eten.



,,We hebben in Nederland steeds meer flexitariërs. Dat zijn mensen die wel vlees eten, maar wel bewust een stuk minder. Ikzelf doe het ook, net als de ruime meerderheid van de klanten in mijn praktijk. Ik denk dat mensen het steeds belangrijker vinden om te werken aan hun gezondheid en een steentje bij te dragen aan het milieu.’’

Tekst gaat door onder de foto

Volledig scherm Twee burgers met oesterzwam (120 gram per stuk). Prijs: 3,49 euro. De twee worsten (100 gram per stuk) zijn 2,99 euro. © Gro

Zout

,,Nogmaals: wat een goed idee, maar wat een zout’’, merkt Marsman op. ,,De burger en worst bevatten gemiddeld twee keer zoveel zout als een normale burger of vleesvervanger. Per burger is dat zo’n 1,92 gram zout. En dat proef je. Ik had meteen dorst, maar mijn man en kinderen vonden het juist lekker. Zo zie je maar weer: smaken verschillen. Vanwege het zout heb ik mijn kinderen maar een halve burger gegeven.’’

Oesterzwam

De combinatie rundvlees met oesterzwam, ook wel ‘biefstuk van de paddenstoelen’ genoemd, zorgt voor een goede structuur, volgens producent Gro. Daar is Marsman het mee eens. ,,Het heeft een goede bite. Daar staat oesterzwam ook wel om bekend, zijn vleesachtige bite, die niet slinkt tijdens de bereiding. Bovendien is oesterzwam heel voedzaam. Paddenstoelen - en daarmee ook oesterzwammen - bevatten vitamine D (goed voor sterke botten). Oesterzwam bevatten daarnaast veel vezels, plantaardige eiwitten, kalium, ijzer en vitamine B2 en B3.’’ Dus een goede toevoeging, volgens Marsman.

De voedingsdeskundige vindt het een aanrader. ,,Ik vind het een goed concept. Het bestaat uit vlees en groenten, maar ik proef toch meer vlees. Wellicht omdat je onbewust de vleesbeleving meepakt. Je hebt het idee dat je gewoon een honderd procent vleesburger gaat eten. De hoeveelheid zout zal overigens ook een groot gedeelte van de smaak ‘maskeren’. Dat vind ik jammer, want dat kan best wel wat minder. In verband met het zout zou ik een halve hamburger aanraden, zeker voor je kinderen.’’

Volledig scherm Blended Worst met zomerse stamppot © Gro