Een eigen draagtas mee naar supermarkt? Je bent (lang) niet de enige!

Het ministerie liet het gebruik van plastic tasjes en de effecten van het verbod op het gratis weggeven van plastic draagtassen dat sinds 1 januari 2016 van kracht is evalueren. In 2018 zijn er zo'n 600 miljoen plastic tassen verstrekt, ongeveer 35 per Nederlander. Tussen 2015 en 2018 is het aantal verstrekte tasjes met zo'n 80 procent afgenomen. Het aantal plastic tassen in het zwerfafval is sinds 2015 met ongeveer 60 procent gedaald, blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat.