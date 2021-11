Een tafel mooi dekken is een vak: experts geven hun tips voor de feestdagen

Op de Butler Academy in Simpelveld is tafeldekken een examenvak. Met meetstok en waterpas gaan de studenten aan de slag. De borden 2 centimeter van de rand, de stoelen allemaal even ver uit elkaar, de wijnglazen in een strakke schuine rij naar achteren. ­Alles moet symmetrisch: als je een spiegel in het midden van de lange tafel zou zetten, moet de ene kant identiek zijn aan de andere. Docent Paul Huizinga (63): ,,Ik weet van Windsor Castle, het paleis van de Engelse royals, dat de butlers op slofjes over de tafel lopen om alles op z’n plek te zetten. Zo groot is het hier niet. Toch zijn de studenten met het indekken, uitmeten en decoreren van de tafel zeker een paar uur bezig.’’