Een tripje naar Sevilla zit er nog steeds niet in, maar met deze huevos krijg je toch een vakantiegevoel

Koken & etenReizen lijkt er voorlopig nog niet in te zitten . Er zit niets anders op dan oude foto's te bekijken en herinneringen op te halen aan dat fraaie baaitje en die heerlijke restaurants van eerdere trips. Met het bereiden van deze drie gerechten ben je toch even in Spanje, Zweden en Italië.

Niets brengt je zo terug naar het gevoel van vakantie als het eten van daar. Het is niet helemaal hetzelfde, want je zult het moeten doen zonder de geuren, de geluiden en de taal, maar toch. Lekker eten troost een beetje. Gerechten uit Sevilla bijvoorbeeld, Stockholm of Venetië. Hieronder vind je een eiergerecht, een Zweedse glühwein en een Italiaans coquilles-hapje.

Huevos a la Flamenca voor 4 personen (lunch of hapje)

Ingrediënten

2 el olijfolie

1 ui, gesnipperd

2 tenen knoflook, fijngehakt

3 laurierblaadjes

1 rode paprika, in hele dunne reepjes van ca. 5 cm lang

1 groene of gele paprika, in hele dunne reepjes van ca. 5 cm lang

1 blik tomatenblokjes (400 g)

een scheut witte wijn

1 tl gerookte paprikapoeder (pikant)

1 blik witte reuzenbonen (limabonen/boterbonen, 400 g), afgespoeld en uitgelekt

4 eieren

een klein handje peterselie, fijngehakt

olijfolie extra vergine, om te besprenkelen

(gegrild) brood, om erbij te serveren

Extra: 4 lage ingevette kleine ovenschaaltjes

Bereiding

- Verwarm de oven tot 180°C.

- Verwarm in een ruime pan de olie en fruit de ui en knoflook 2 minuten. Voeg de laurierblaadjes en paprikareepjes toe en bak alles al omscheppend enkele minuten tot de paprika iets zachter is.

- Voeg de tomaten, een scheut witte wijn, het paprikapoeder, zout en peper toe. Breng aan de kook, zet het vuur meteen laag en laat 10-15 minuten zonder deksel sudderen tot de saus wat dikker is.

- Meng de bonen erdoor, leg een deksel op de pan en laat nog ca. 10 minuten sudderen tot de paprika lekker zacht is. Roer af en toe. Proef de saus nog een keer en voeg eventueel nog wat extra zout toe.

- Verdeel de paprikasaus over vier ovenschaaltjes. Maak een kuiltje in het midden en breek boven elk schaaltje een ei. Prik met een vork de dooiers kapot en verdeel de dooiers een beetje over de saus. Zet de schaaltjes 10-15 minuten in de oven of tot de eieren net zijn gestold. Neem ze uit de oven, bestrooi de eieren met wat zout, peper en peterselie. Sprenkel er nog wat goeie olijfolie over en serveer meteen met brood.

Glögg met kardemom (Glühwein op z’n Zweeds) voor 4-6 personen

Ingrediënten voor de drank

1 fles rode wijn

200 ml rode port

5 kardemompeulen, licht gekneusd in een vijzel

1 kaneelstokje

een klein stukje gember, in plakjes

10 kruidnagels

2-3 reepjes sinaasappelschil zonder het wit

75 g kristalsuiker of naar smaak

Om te serveren

ca. 25 blanke amandelen

3 el rozijnen

enkele kleine stukjes sinaasappelschil zonder het wit

evt. enkele kardemompeulen

Bereiding

- Verwarm in een pan alle ingrediënten voor de drank tot vlak onder het kookpunt. Zet het vuur uit, leg een deksel op de pan en laat de wijn ongeveer één uur trekken. Zeef de wijn en schenk terug in de pan.

- Verwarm de wijn vlak voor het opdienen. Snijd met een scherp mes de amandelen in splinters. Verdeel de rozijnen, amandelen en reepjes sinaasappelschil over glaasjes. Leg vlak voor het serveren voor de garnering eventueel ook wat reepjes sinaasappelschil samen met kardemompeulen in de pan met warme wijn. Schenk of schep met een soeplepel de glögg in de glaasjes. Serveer met lepeltjes.

Sint-Jacobsmosselen met knoflook en citroen voor 4 personen

Ingrediënten

1/3 stevig stokbrood (zie tip)

4 el olijfolie

3 tenen knoflook, heel fijngehakt

sap van ½ grote citroen

1 klein gedroogd chilipepertje, verkruimeld

een klein bosje bladpeterselie of heel fijngehakt

8 grote verse coquilles, schoongemaakt

2 el koude boter, in vlokjes

olijfolie extra vergine, om te besprenkelen

partjes citroen, voor erbij

brood, voor erbij

Extra: keukenmachine, 8 coquilleschelpen

Bereiding

- Verwarm de oven tot 150°C. Snijd het stokbrood over de lengte doormidden en vervolgens in stukken. Leg de stukken brood naast elkaar op een bakplaat in de oven. Laat het brood in circa 20 minuten uitdrogen, maar niet keihard worden (het brood moet nog een beetje meegeven als je erop drukt). Laat even afkoelen en maal ze met korst en al in een keukenmachine tot niet te fijn broodkruim.

- Verhoog de oventemperatuur naar 220 graden Celsius. Meng in een kommetje de olie, de knoflook, het citroensap, de chilipeper en ¾ van de peterselie. Voeg wat zout en peper toe.

- Leg de schelpen op een grote bakplaat. Verdeel de coquilles over de schelpen en besprenkel ze met het knoflookmengsel. Bestrooi met wat broodkruim en verdeel er de boter in vlokjes over.

- Bak de coquilles in 8-10 minuten mooi goudbruin. Neem ze uit de oven en sprenkel er nog wat lekkere olijfolie over. Bestrooi met de rest van de peterselie en serveer meteen met partjes citroen en lekker brood.

Tip: De broodkruimels die je niet gebruikt, kun je in een afgesloten bakje enkele weken in de koelkast bewaren. Heerlijk om gerechten mee te gratineren.

Meer lekkere gerechten proberen? Hier vind je de video's over Koken&Eten:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.