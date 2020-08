‘Eerste kweekvlees wat je kunt kopen zal geen biefstukje zijn’

koken & etenGeen varkenshaas of T-bonesteak op je bord, maar kweekvlees dat uit stamcellen is gemaakt. Volgens Veerle Vrindts, oprichter van ProVeg Nederland, komt die mogelijkheid dichterbij.

De New Food Conference, een jaarlijks evenement over de ontwikkelingen op het gebied van eiwitten is in augustus van start gegaan. Met als belangrijk thema: kweekvlees. De ontwikkeling van kweekvlees is in een stroomversnelling geraakt, vertelt Vrindts, directeur van ProVeg, een stichting die wereldwijd werkt aan de vermindering van vleesconsumptie.

Toch lijkt kweekvlees voor de meeste consumenten nog een ver-van-mijn-bed-show. Hoe komt dat? ,,Heel simpel, omdat kweekvlees nog nergens te koop is en niemand met zekerheid kan zeggen wanneer het in de Nederlandse supermarkt ligt’’, zegt Vrindts.

,,Je ziet overigens dat veel mensen, en ook de nieuwsmedia, gefocust zijn op gekweekt vlees als een volledige biefstuk. Maar ondertussen zijn allerlei andere kweekproducten al lang onderdeel van ons dagelijks leven.’’

Hoe is het dan al deel van ons leven?

,,Nou, neem bijvoorbeeld stremsel’’, vertelt Vrindts. ,,Dat is een ingrediënt van kaas dat vroeger uit de maag van een geslacht kalf werd gehaald. Dat wordt nu al tientallen jaren via celkweek geproduceerd. Er komt geen dier meer aan te pas. Wereldwijd zit het in 80 procent van de harde kazen.’’

Er ligt toch al heel veel ‘nepvlees’ in de supermarkt, waarom dan ook nog kweekvlees?

,,Met ‘nepvlees’ bedoel je plantaardig vlees. Plantaardig vlees weet de smaak en textuur van dierlijk vlees tegenwoordig heel overtuigend te benaderen. Toch weet het vlees niet alle consumenten te overtuigen, sommige mensen zien het toch als ‘nep’.

Dat nadeel heeft kweekvlees niet: het ís vlees, tot op een moleculair niveau is het op precies dezelfde manier opgebouwd als dierlijk vlees, alleen zonder alle nadelen die komen kijken bij het houden en slachten van dieren.’’

Oké, kweekvlees dus. Hoe ver zijn de ontwikkelingen?

,,Er is de laatste jaren veel vooruitgang geboekt. Mosa Meat, een Nederlandse producent presenteerde in 2013 in Londen als eerste een kweekvleesburger (die burger zou 250.000 euro hebben gekost). Datzelfde bedrijf maakte dit jaar bekend dat het ze gelukt is hun groeimedium 88 keer goedkoper te produceren.

Het groeimedium is het voedsel dat gegeven wordt aan de cellen om te groeien, en dat is het duurste onderdeel van het proces. Dus het was essentieel dat die prijs omlaag ging.

Verder zie je dat de markt diverser is geworden. In 2013 was Mosa Meat nog het enige bedrijf, die zich primair richtte op de productie van rundvlees. Nu zijn er wereldwijd honderden bedrijven actief, die onder meer ook kip, varkensvlees, vis, kaas, ei en leer produceren.’’

Als er zoveel initiatieven zijn, wanneer kunnen we dan de supermarkt-primeur verwachten?

,,Dat is lastig. Er zijn verschillende prognoses van ‘vrij snel’ tot ‘nog meerdere jaren’. Een belangrijke rol speelt de regelgeving per land. In Europa worden dit soort producten aangemerkt als ‘novel foodproducten’. Voordat novel food op de markt mag komen is er een uitgebreide goedkeuringsprocedure zeker te weten dat het product veilig is. Dus terwijl de producenten voort maken, zal de introductie in de supermarkt afhankelijk zijn van die goedkeuring.’’

En als het zover is? Eten we dan een biefstuk van cellen?

,,Nee, het eerste kweekvleesproduct in de supermarkt zal geen biefstuk zijn, maar een eenvoudiger product, zoals een kipnugget. Een biefstuk bestaat uit verschillende typen cellen die op een complexe manier in elkaar zitten. Dat maakt het lastiger en duurder om te produceren. Een kipnugget is daarentegen makkelijker gestructureerd, omdat het vermalen vlees is.’’

Ook een hybride product is mogelijk, daar gaat het denk ik mee beginnen. Een hybride product bestaat uit deels plantaardige ingrediënten en deels uit gekweekte cellen. Het zal eerst in selecte restaurants worden geïntroduceerd om daarna de productie op te kunnen schalen - en daarmee de prijs te laten zakken - voor introductie in de supermarkt.’’

Is Nederland dan de eerste?

,,Nee, de introductie is niet in Nederland, maar in Azië of de Verenigde Staten. In Europa moet kweekvlees vóór het op de markt nog een goedkeuringsprocedure doorlopen die veel tijd in beslag kan nemen.’’

Staan consumenten open voor kweekvlees?

,,Ja, onderzoeken tonen aan dat een flinke groep consumenten geïnteresseerd is om in de toekomst kweekvlees te eten. De vertrouwdheid die ze met kweekvlees hebben lijkt daarbij cruciaal: hoe meer ze weten over kweekvlees, hoe hoger de acceptatie.

Maar prijs en smaak blijven - net als nu het geval is met slachtvlees - een doorslaggevende rol spelen, en daarom is het ook zo belangrijk dat gekweekt en plantaardig vlees zodanig opschalen dat ze met vlees op prijs kunnen gaan concurreren.

Verder speelt beeldvorming natuurlijk een rol. Je ziet dat de laatste jaren, als het over kweekvlees ging, vooral beelden gebruikt werden van wetenschappers met rubber handschoenen die vlees in een petrischaaltje en reageerbuisjes vasthielden. Dat geeft kweekvlees iets klinisch en afstandelijks.’’

Is dat dan niet het geval: klinisch en afstandelijk?

,,Nee. Een vleeskwekerij zal uiteindelijk meer weg hebben van een bierbrouwerij dan van een laboratorium. Het is daarom belangrijk dat consumenten een aantrekkelijker beeld krijgen voorgeschoteld van wat kweekvlees is: hoe het eruitziet op je bord, en hoe het gemaakt wordt.’’

