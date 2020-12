Eet je geen cheesecake vanwege je dieet? Deze van de Healthy Sisters kunnen wél

Bereidingswijze

- Verwarm de oven voor op 180 graden. Mix daarna de dadels met een halve glas water in de blender. Voeg de havermout bij de geblende dadels. Meng dit goed samen. Verdeel dit vervolgens in de muffinvorm en druk goed aan.

- Mix daarna de roomkaas, eieren, amandelmeel, honing en citroenrasp tegelijkertijd in de keukenmachine. Ook de vulling verdeel je over de havermout bodem maar hou nog ruimte over. Vervolgens prak je met een vork de blauwe bessen met het citroensap en dit verdeel je met een kleine lepel over de cheesecakejes.

- Roer het voorzichtig door de vulling voor het echte cheesecake effect. De muffinvorm zet je voor 25 minuten in een voorverwarmde oven maar hou het tussentijds in de gaten. En dan komt de grote beproeving: je moet ze minimaal 1 uur laten afkoelen. Bon Apetit , smakelijk oftewel besaha!