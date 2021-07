Enorme groei van online boodschappen doen is voorbij: ouderen gaan graag zelf op pad

We bestelden voor corona al steeds meer online, maar de uitbraak van het virus bracht de groei sinds maart vorig jaar in een stroomversnelling. Het marktaandeel van online supermarkten lag begin 2020 op 4,3 procent en steeg in recordtempo naar 7,6 procent in maart dit jaar.



Aan die stijging is een eind gekomen. ,,Sinds april zien we een daling. We komen uit de lockdown en het normale leven wordt stapsgewijs weer opgepakt. Dit betekent onder meer dat bestedingen van consumenten weer terugvloeien naar de fysieke supermarkt ten koste van online. Het marktaandeel online is inmiddels gedaald naar 7 procent. Dat is fors in zo'n korte tijd’’, zegt GfK-onderzoeker Norman Buysse.

GfK keek ook naar het profiel van klanten dat is gestopt met het doen van boodschappen online. ,,De uitkomst is helder: vooral de groep van 50 jaar en ouder keert terug naar de supermarkt. Gezinnen en huishoudens blijven vooralsnog wel veel online bestellingen plaatsen. Door deze afgetekende tweedeling op leeftijd denken wij dat ouderen weer naar buiten durven nu zij zijn gevaccineerd en het aantal besmettingen terugloopt.”



,,Wij gaan ervan uit dat persoonlijke veiligheid de motivatie was van ouderen om boodschappen tijdens de crisis online te doen. Nu komen ze weer terug. Die tendens zie je niet bij jongeren en gezinnen, zij blijven vanwege het gemak en tijdwinst trouw aan het online bestellen en laten bezorgen van de boodschappen’’, aldus Buysse.

Geen last meer van te grote drukte

Bij Albert Heijn, ook op online gebied de grootste supermarkt van ons land, merken ze dat online boodschappen doen in rustiger vaarwater terecht is gekomen. Vorig jaar moest de grootgrutter af en toe ‘nee’ verkopen aan nieuwe klanten en was het lastig tijdsloten voor bezorgtijden te reserveren. Daar heeft AH nu geen last meer van. ,,Dat komt ook doordat we door uitbreiding van onze capaciteit al voldoende mogelijkheden hadden om online boodschappen te bestellen. De grote piek ligt achter ons, maar we krijgen nog steeds elke week nieuwe klanten. We gaan dan ook door met het uitbreiden van logistieke centra voor onze online markt. Later dit jaar openen we ons achtste zogeheten homeshopcenter in Roosendaal.’’

Ook bij andere supermarkten merken ze dat de grote druk op de bezorgdiensten minder wordt. Ook Michiel Muller, mede-eigenaar van online supermarkt Picnic, verwacht dat de toeloop minder massaal wordt, maar geeft meteen aan dat zijn bedrijf nog steeds behoorlijk lange wachtlijsten kent. ,,Dus wij merken eerlijk gezegd weinig van een online dip.’’

