Ervaren bakkers terug in Heel Holland Bakt en toch misvormde spritsen en instortgevaar

De beste bakker was Gwenn. De leerkracht scoorde met een karamelappeltaart en met de drie soorten spritsen die hij maakte, een tweede plaats. De koekjes waren een kleine ramp voor de deelnemers, net zoals patissier Van Beckhoven al had voorspeld. Het deeg moest met een spuitzak op de bakplaat worden gespoten, maar het was flink koud in de tent (de opnamen lijken in het vroeg voorjaar geschoten, aan de kale bomen in de uitzending te zien) waardoor de spuitzakken scheurden en Hidde zelfs zijn toevlucht nam tot het boetseren van de koekjes. Dat leverde hem in de tweede ronde een laatste plaats op.



Toch hoefde Hidde niet naar huis: dat lot was Filiz beschoren. Hoewel haar koekjes relatief nog de beste waren, kwam haar soesjestoren oftewel croquembouche in de derde rond niet uit de verf. De deelnemers kregen drie uur voor hun spektakelstuk en ondanks eerder opgedane ervaring was het niet eenvoudig. Of was de opdracht te moeilijk? Er waren veel droge soezen, te grote soezen, gammele torens en karamel die zo hard was dat je het glazuur van Van der Heijdens tanden kon horen knappen. ,,Je breekt je tanden er bijna op.” De vullingen waren ook niet allemaal geslaagd, hoewel Van der Heijden die van Cas ‘verrukkelijk’ vond.