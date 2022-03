Eten mislukt? Zo kun je het nog redden: ‘Ketchup is soms redder in nood’

Koken & Eten Dit is waarom een op de tien mensen nierschade heeft en daar niets van voelt

Zout is onmisbaar voor ons lichaam, maar te veel kan schade geven aan onze nieren. Vandaag is het Wereld Nieren Dag, dat het belang van gezonde nieren onder de aandacht brengt. Dat is hard nodig, want we eten nog steeds te veel zout en één op de tien mensen wereldwijd heeft nierschade.

10 maart