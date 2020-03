Extreme drukte bij bezorgdiensten boodschappen: Jumbo kan vraag niet meer aan

Albert Heijn meldt ook dat het bij de onlineshop erg druk is. Mensen kopen meer . ,,We zien dat klanten die bestellen extra bijbestellen. Dat betekent dat de auto's voller zitten waardoor we minder klanten per rit kunnen helpen", aldus woordvoerder Anoesjka Aspeslagh. Normaal gesproken krijgen nieuwe klanten de garantie dat ze een maand hun boodschappen bezorgd kunnen krijgen wanneer ze maar willen. ,,Dat aanbod hebben we even weggelaten.” In de winkels van AH zijn nog steeds lege schappen, omdat mensen blijven hamsteren. ,,Als je zo overvallen wordt, dan duurt het even voordat je alle voorraden weer op orde hebt.” Wellicht nog eens ten overvloede: het is niet nodig om extra in te slaan. ,,Er is voldoende. We moeten alleen zorgen dat de artikelen in de winkels komen.”

Picnic worstelt met vergelijkbare distributieproblemen. Uiteraard niet naar winkels, maar wel naar de klanten. Ook klanten van Picnic bestellen meer, waardoor de auto's voller raken en de capaciteit onder druk staat. ,,Het is extreem druk", meldt mede-oprichter Michiel Muller. ,,Er is veel meer vraag dan we aankunnen.” De tijdslots waarop mensen kunnen inschrijven zijn dagen vol en Picnic stelt nu een limiet aan het aantal producten dat mensen kunnen bestellen. ,,Dus 1 pak wc-papier en 1 fles handgel", geeft Muller als voorbeeld. ,,We zien dat mensen meer kopen, ook voor in de gangkast.” Wie zich nu wilt aanmelden, kan dat doen, maar dat betekent niet dat bestellen meteen is geregeld. Afhankelijk van de regio kan dat een week duren. ,,We hadden altijd al wachtlijsten.”

Drie keer zoveel klanten

Het probleem zit bij Picnic in de capaciteit van de wagens. ,,We groeien dus we hebben altijd nieuwe autootjes nodig, maar je hebt niet in één keer honderd auto's", legt Muller uit. ,,Wat we wél doen is kijken hoe we in de week de capaciteit kunnen uitbreiden. Dinsdag, woensdag en donderdag waren iets rustiger dagen, daar kijken we of we meer kunnen bezorgen.” Volgens Muller zijn er drie keer zoveel klanten als normaal op de app te vinden. ,,Alles is anders dan we gewend zijn.”



Muller is vanwege de drukte op zoek naar mensen die kunnen helpen. ,,We kijken nu naar sectoren waar werknemers minder te doen hebben of zij kunnen bijspringen. Daar gaan we mee experimenteren.”