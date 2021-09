Fantastisch eten in een ziekenhuis? Dit hospitaal aan Belgische kust krijgt vermelding in culinaire gids

Koken & etenEen ziekenhuis in de culinaire Gault&Millau-gids? Het academische ziekenuis AZ Zeno in het West-Vlaamse Knokke-Heist doet het. In de gloednieuwe editie ‘A Taste of Knokke-Heist’ staan vijf bladzijden over de keuken van AZ Zeno.

Willem Asaert, bekend culinair recensent, bezocht AZ Zeno in april. Wat hij nadien neerpent, spreekt tot de verbeelding. Hij beschrijft verse pretselbroodjes die ‘met een heerlijk broodparfum en fijne, glimmende korst’ minstens één, vaak twee koksmutsen waard zijn.

De smeuïg gegaarde ossobuco van sappig kalfsvlees met fijn merg in een diep smakende saus vol reliëf smaakt volgens Asaert even rijk en waarachtig als in het betere Italiaanse restaurant.

Binnen het ziekenhuis, waar ze heel veel aandacht besteden aan de kwaliteit van de keuken, zijn ze uiteraard trots. Met hun eigen moestuin op steenworpafstand van het ziekenhuis is AZ Zeno dan ook een pionier. ,,Het was een hele eer om Willem Asaert te mogen ontvangen in AZ Zeno”, zegt chef catering Pieter De Smet. ,,Ik moet bekennen dat er toch wat gezonde stress was die dag. Als ziekenhuis is het natuurlijk niet onze ambitie om een sterrenrestaurant te zijn. Wel willen we gezonde, voedzame en smakelijke gerechten serveren, omdat we sterk geloven dat goed eten belangrijk is voor het welzijn en bijdraagt tot een goed herstel. We telen daarom een groot deel van onze groenten zelf en kiezen voor lokale en smaakvolle ingrediënten. Deze vermelding is voor ons een erkenning van onze filosofie.”

Bij AZ Zeno zijn ze trots op hun vermelding in de culinaire gids.

Koude bloemkool en lauwe stamppot

Goed eten in ziekenhuizen is in Nederland vaak een onderwerp van gesprek. Er is ook steeds meer aandacht voor goede en lekkere voeding. Een deel van de ziekenhuizen doet mee aan een proef. Het doel van Goede Zorg Proef Je is het aanbod gezonder te maken, niet alleen voor patiënten (die beter herstellen als ze goed eten) maar ook voor bezoekers en personeel. ,,Voorheen was de keuken van het ziekenhuis vergelijkbaar met een gaarkeuken, even bij gebrek aan een beter woord’’, zei Charlotte Verhage, manager Foodservice en Hospitality van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort dit voorjaar tegen de site Zorgvisie.

In het Amersfoortse ziekenhuis krijgen patiënten die moeite hebben met eten of hun eetlust weer moeten vinden zes keer per dag iets kleins aangeboden. Mooi opgemaakte gerechtjes verleiden de patiënten meer te eten. Patiënten in betere conditie bestellen van een kaart bestellen krijgen dat vers bereid voorgeschoteld.

In verzorgingshuizen is het soms heel goed gesteld met de kwaliteit van de maaltijden en soms ook niet. Zo gruwelden bewoners van een verzorgingshuis in Hardenberg dit jaar van koude bloemkool, stijve maizenapap zonder smaak en lauwe andijviestamppot die eruit zag als groene pap.

Van koffie naar eiwitrijke shake. En het toetje pas een uur na het avondeten. Ziekenhuis MST in Enschede schakelt over op een nieuw voedingsplan. Opvallend ingrediënt eruit: er komen zeven eetmomenten op een dag:

