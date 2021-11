Flipp is dertig, maar heeft een oude kookziel: bevlogenheid en energie brengen hem naar de top

Zet dit gerecht Nederland op de kaart als pizzaland? ‘Het is sterwaar­dig’

Nederland en pizza’s: het is geen gelukkige combinatie. In de 50 Top Pizza - dé gids voor de beste pizzeria’s in Italië en wereldwijd - staat welgeteld één Nederlandse restaurant, en dat bevindt zich nota bene in Amsterdam. Maar hoop gloort voor Rotterdamse pizzaliefhebbers. Pizzaketen Sugo en het sterrenrestaurant Zeezout hebben de handen ineengeslagen voor een pizza die volgens hun zeggen 'sterwaardig’ is.

9 november