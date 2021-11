Franse wijnindustrie noemt 2021 een rampjaar: ‘Dat prijzen stijgen is onvermijdelijk’

2021 mag gerust een rampjaar genoemd worden voor de Franse wijnindustrie. Door nachtvorst in vrijwel het hele land en een uitbraak van meeldauw in de overige gebieden is in vrijwel het hele land op zijn minst een deel van de druivenoogst verwoest. Normaal staat het land van de champagne, sauvignon blanc en chardonnay bovenaan de lijstjes van wijnexporteurs, maar dit jaar redden ze dat bij lange na niet.



Franse wijnboeren beginnen zich langzaamaan af te vragen of de eeuwenoude industrie wel opgewassen is tegen de verwoestende storm van klimaatverandering.