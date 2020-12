Fransman achter Instagram-hit Daily Dutch Lunch: ‘Frikandel met discodip favoriet’

Op de Instagrampagina van Daily Dutch Lunch stikt het van de bolletjes kaas met boter, knakworst en speculaas op brood. De verbazing was dan ook groot toen bleek dat er geen Nederlander schuilging achter de selectie niet-gestileerde foto's van Hollandse lunches, maar een Fransman. ,,Het begon allemaal toen ik een paar jaar geleden in Nederland woonde", vertelt hij. ,,Ik liep een bedrijfskantine binnen en stond versteld van de maaltijden die daar werden aangeboden.”

Stiekem schoot hij wat foto's van de gevulde dienbladen en stuurde ze voor de grap naar vrienden. ,,Die lachten zich kapot en zeiden dat ik hier een Instagrampagina van moest maken”, vertelt hij hierover. ,,Dat was drie jaar geleden. Inmiddels krijg ik iedere dag tussen de tien en vijftien lunchfoto's binnen van volgers. De meeste deel ik als een Instagram Story, maar de leukste van de dag plaats ik als een apart bericht op de pagina zelf.”



Zo’n 60 procent van zijn ruim 14.000 volgers is Nederlands, verder bestaat zijn publiek vooral uit expats die in Nederland wonen. Dat er totaal geen waarde wordt gehecht aan hoe mooi de foto's zijn, draagt volgens hem deels bij aan het succes van Daily Dutch Lunch. ,,Dat is wel een factor die meespeelt”, zegt hij. ,,Ik krijg veel enthousiaste berichtjes en foto’s binnen van volgers. Zij snappen de grap en weten dat alles met een knipoog wordt geplaatst.” Een mooi geroosterd broodje met avocado zal je dus ook zeker niet snel op de pagina terugzien. ,,Dat is nou niet bepaald een Nederlandse lunch.”

De discodel is volgens hem de beste lunch die hij ooit toegestuurd kreeg. ,,Ik weet niet eens precies wat het is. Een frikandel met een soort gekleurde hagelslag?” Ook de croissant met vis en uitjes kon hij wel waarderen. ,,Die combinatie was als Fransman natuurlijk wel een hele schok voor mij”, vertelt hij lachend. Een recept dat hij nog graag eens zelf wil proberen is de Nederlandse burrito, die hij toegestuurd kreeg van Bassjackers dj Marlon Flohr. ,,Dat is een burrito met frikandellen en friet”, legt hij uit. ,,Die staat zeker nog op mijn verlanglijstje.”

Inmiddels woont de man achter Daily Dutch Lunch weer in Frankrijk. Welke Nederlandse lunches moet hij daardoor missen? ,,De meeste opties die jullie hebben zijn wat saai, maar de broodjes kroket mis ik wel”, vertelt hij. ,,En ook de poffertjes. Of tellen die niet als lunch?” Van de glazen melk en broodjes hagelslag in de middag heeft hij nooit iets gesnapt. ,,Dat kan echt niet. Dat is in Frankrijk alleen maar toegestaan bij het ontbijt.”



Ondanks dat hij weer in het buitenland woont, is de Daily Dutch Lunch-oprichter er niet bang voor dat het account opdroogt. ,,Ik krijg gelukkig nog iedere dag genoeg foto’s binnen, dus zolang dat gebeurt ga ik er gewoon mee door.”



