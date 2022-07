FrieslandCampina verwacht hogere prijzen in de supermarkt, terwijl hun winst is verdubbeld afgelopen halfjaar

Midden in de stikstofcrisis heeft FrieslandCampina in de eerste zes maanden van dit jaar de nettowinst verdubbeld tot bijna 140 miljoen euro. De zuivelreus profiteert onder meer van extreem hoge melkprijzen.

De melkprijzen zijn momenteel extreem hoog. Boeren krijgen 60 cent voor een liter, het dubbele van wat ze een jaar geleden gewend waren. Het kan volgens Hein Schumacher, topman van FrieslandCampina, niet anders dan dat consumenten dat in de supermarkten gaan merken bij de zuivelproducten.



De totale opbrengsten van het bedrijf stegen in het eerste halfjaar met ruim 19 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, tot 6,6 miljard euro. Maar net als iedereen heeft ook dit bedrijf te maken met stijgende kosten van onder meer grondstoffen, ingrediënten en verpakkingsmaterialen zoals tin en plastic. Het bedrijf kan die gestegen kosten nog niet volledig doorberekenen in de prijzen die de retailers betalen, maar dat kan niet blijven duren, aldus topman Hein Schumacher.

Door goede prijs kun je investeren in technologie

FrieslandCampina is een bedrijf in handen van melkveehouders. Zeker nu vragen veel boeren om een eerlijke prijs voor hun producten. ,,We zijn van hen’’, zegt Schumacher. ,,Wij streven naar een goede prijs, een prijs die ook bij onze leden terechtkomt. Daarmee kunnen zij investeren in technologie.’’

In een toelichting op de halfjaarcijfers ging Schumacher ook in op de stikstofcrisis. ,,We zijn betrokken bij de melkveehouders en steken ze een hart onder de riem. De plannen van het kabinet geven boeren veel onzekerheid. Als bedrijf moeten we meedenken aan een oplossing. Wij geloven dat technologie een belangrijke rol moet spelen.’’

Systeem dat ammoniakuitstoot flink kan terugdringen

FrieslandCampina verwacht veel van innovaties, en in het bijzonder van een nieuw systeem van machinebouwer Lely. Dat bedrijf heeft een systeem ontwikkeld die tijdens proeven de ammoniakuitstoot in de stallen van melkveehouderijen met 70 procent kan terugdringen, en zou daarmee voor veel stikstofreductie kunnen zorgen. FrieslandCampina investeert in de ontwikkeling van de installatie, die 96 Nederlandse melkveehouders gaan testen. ,,Melkveehouders willen bijdragen en verduurzaming. Ze zijn een deel van de oplossing. Dat zie en voel ik al jaren. Wij willen investeren in innovatie. Dat is de ticket naar de toekomst.’’

Volgens Schumacher onderschat het kabinet wat de stikstofplannen zullen betekenen voor de gehele sector, zoals fabrieken, leveranciers en servicebureaus. ,,Ze zouden een significante impact op Nederland hebben.’’

