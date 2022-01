Fruit is gezond, maar soms kun je beter iets zoets nemen waar je echt trek in hebt

Wie gezonder wil eten, grijpt automatisch sneller naar een stuk fruit als tussendoortje of zelfs als dessert. Je hoort daarentegen vaak dat je ook té veel fruit kunt eten, omdat fruit suikers bevat. Maar is dat ook echt zo? ,,De aanbevolen hoeveelheid fruit voor volwassenen is gemiddeld twee tot drie stukken per dag”, legt de Vlaamse voedingsexpert Karolien Olaerts uit. ,,Er is natuurlijk een verschil tussen grotere en kleinere stukken fruit. Eén stuk verwijst meestal naar zo’n 100 gram. Vergeet daarbij niet dat die hoeveelheid een richtlijn is. Werkt het voor jou beter om meer fruit te eten? Dan kan dat natuurlijk ook. Luister daarbij vooral naar je eigen lichaam.”