Ga je op vakantie? Met de tips van dit restaurant laat je geen kliekjes achter

Een fijne reis begint met een lege koelkast. De overgebleven groente en opengemaakte potjes zijn immers niet eeuwig houdbaar, en bij terugkomst wordt niemand blij als ze de koelkast openen en direct begroet worden door een langzaam wegrottende aubergine. Het is jammer, maar de meeste kliekjes en restjes moeten helaas het afval in. Of toch niet?

,,Vorig jaar moesten we er door de drukte wat bij halen, maar inmiddels hebben we een voedseltuin waar we uit kunnen putten. Daarnaast hebben we gedroogd, ingevroren en ingemaakt voedsel dat allemaal op mag. We krijgen onder andere eten van buurtbewoners met een moestuin. Zij ruilen groenten die ze over hebben met ons, of ze doneren ze. Zo verzamelen we veel voedsel dat we nu kunnen opmaken.”