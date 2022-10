Ga je voor een Pink Lady of een Elstar? Hierom zijn sommige appels zo duur

Koken & EtenVroeger ging je voor een Elstar, Goudreinet of Jonagold, tegenwoordig vind je in de winkel ook veel nieuwe appels. Kanzi, Jazz en Pink Lady schitteren in de schappen, maar zijn deze beter dan de gouwe ouwe appelsoorten en waarom zijn ze zo duur?

Appels zijn een populaire fruitsoort en worden het hele jaar door gegeten. Voor welke appel ga je als je in de supermarkt staat? Volgens pomoloog (fruitdeskundige, red.) Marcel Tross kijkt de consument voornamelijk naar de kleur en vorm van de appel; smaak telt maar een klein beetje mee: ,,Het moet er goed uitzien en daar wordt op gekweekt: perfect ronde, rood-roze appels met een blos zijn in trek. Een gele appel zoals de vroeger populaire Golden Delicious is niet meer in de mode.”

De appelrassen Pink Lady, Junami, Jazz en Kanzi zijn zogenoemde ‘clubrassen’, legt Tross uit. ,,Dit zijn nieuwe rassen waar patent op zit en die worden geteeld volgens een clubsysteem: een beperkt aantal telers mag de appel laten groeien en de appel wordt door de licentiehouder op de markt gebracht volgens een vooraf bepaalde marketingstrategie.” Denk in het geval van de Pink Lady aan de knalroze verpakking en het roze stickertje in hartjesvorm.

Zo’n clubras wordt veredeld op gewilde kenmerken die aansluiten bij de wensen van de huidige consument, vertelt groente- en fruitexpert Frank van Vuure van Jimmy loves Food: ,,Een felrode kleur, friszoete smaak, lange houdbaarheid maar ook een crispy bite: niemand zit te wachten op een melige appel.”

Fruitteler betaalt meer voor een appelboom van een clubras

Fruitboeren zijn volgens van Vuure zelf niet bezig met de ontwikkeling van fruit: ,,Dat is een veel te lang en ingewikkeld proces. Boeren kopen bestaande fruitbomen en een populair clubras kopen heeft een groot voordeel: je bent als boer iets zekerder dat je oogst wordt afgenomen.” Tross: ,,Je betaalt als appelteler wel iets meer per boom; een appelboom van een clubras is bij aanschaf prijziger dan een appelboom die je vrij mag telen.”

In de winkel betaal je als consument ook meer voor een appel wanneer het een clubras betreft. Dit heeft volgens van Vuure twee oorzaken: ,,De ontwikkelingskosten van een nieuwe appelsoort zijn erg hoog, het duurt gemiddeld vijf jaar voordat een nieuw ras is ontwikkeld.”



,,Daarnaast betaal je als consument voor de marketing. Er wordt veel geld uitgetrokken om de vraag naar het fruit hoog te houden. Een sterk merk zorgt voor herhaalaankopen: bevallen de appels goed? Dan koop je ze de volgende keer weer.”

Quote Als je kijkt naar de appels van twintig jaar geleden en nu, zijn de verschil­len enorm. Een goede Nederland­se appel in juli was toen ondenkbaar Frank van Vuure

Volgens pomoloog Tross zijn nieuwe appelrassen vaak tijdelijk populair, maar neemt de vraag naar deze appels na een aantal jaar weer af: ,,De Pink Lady is een kruising tussen de appelsoorten Lady Williams en Golden Delicious. Deze appels zijn nu erg populair, maar over tien jaar liggen ze niet meer in de winkel, dan is een nieuwe kruising populairder.”

Van Vuure: ,,Als je kijkt naar de appels van twintig jaar geleden en nu, zijn de verschillen enorm. Een goede Nederlandse appel in juli was toen ondenkbaar. Nu heb je hartje zomer de Natyra; uiterst smaakvol, geschikt voor biologische teelt, lang houdbaar en ‘gewoon’ uit Nederland. Deze nieuwe appel, die op zoveel vlakken hoog scoort en aansluit bij wat de consument wil, zou over tien jaar zomaar de nieuwe Pink Lady kunnen zijn. ”

Welke appel kun je als consument het beste kopen? Tross adviseert om voor Nederlandse appels te gaan: ,,Elstar is altijd goed. Wil je toch graag voor een nieuwe appelsoort gaan, kies dan voor Junami of Kanzi. Appels die overzee naar ons land moeten komen zou ik laten liggen.”



Van Vuure is het daarmee eens: ,,Ik vind dat er in het najaar en winter geen smaakvollere appelen te koop zijn dan onze eigen, dus ga voor een lekkere Hollandse appel zoals de Elstar, Natyra of Santana, die laatste is hypoallergeen en kun je zelfs eten als je een appelallergie hebt.”

Hoeveel fruit heeft een kind nodig? Ouders van Nu legt uit waarom kinderen fruit (en groente!) nodig hebben en hoeveel.

