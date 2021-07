Garnalen in de stoofvleeskroketten: Plus roept verpakkingen terug

Koken & eten Dol op friet? Dan moet je deze zes andere soorten ook eens proberen

13 juli Vandaag vieren Amerikanen Frietdag. Of Patatdag, net waar jij de voorkeur aan geeft. Hou je wel van die goudgele staafjes, gedoopt in mayo, curry of pindasaus? Dan is dit de ideale dag om ze te maken. En als je eens iets anders wilt proberen, bekijk dan deze alternatieve frietjes hieronder. Oók heel erg lekker.