Geen alcohol tijdens de feestdagen? Dan ben je spiegel voor drinkers: ‘Opeens valt op hoeveel zij drinken’

Koken & Eten Mislukte koekjes en ongare taarten: Heel Holland Bakt begint met paniek en tranen

Wie Heel Holland Bakt zegt, zegt mislukte koekjes, ingezakte taarten en ovens die nog koud blijken in plaats van voorverwarmd. Paniek in de tent! Het nieuwe seizoen stelt in dat opzicht niet teleur.

19 december