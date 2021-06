Geen high tea, maar high beer: laat je pa huilen van geluk

Wil je een high beer voor je vader regelen, dan kun je dat het best zelf samenstellen. Dat vindt Alain Schepers, bierkenner medeoprichter van bierplatform Bierista. Dan kies je precies de biertjes waarvan je weet dat ze in de smaak zullen vallen en de juiste hapjes. Je kúnt natuurlijk gewoon zijn favoriete bier aanschaffen en de frituur aanzetten, maar het kan feestelijker.

,,Een high beer is een afgeleide van de high tea", legt Schepers uit. ,,Tja, sommige mensen drinken nu eenmaal liever een goed glas bier dan een kopje thee.” Wat je precies nuttigt is van belang, vindt Schepers, maar dat is niet het enige waar het om draait. ,,Het gaat om het samen genieten van een goed gesprek, elkaars gezelschap en bier met een bijpassende snack.”

Heerlijke bieren

Als je laat bent met reserveren of er is niet veel bij je in de buurt, dan kun je ook na Vaderdag terecht bij diverse horecazaken, weet Schepers. ,,Er zijn er verschillende die een high beer op de kaart hebben staan. Een leuke locatie om sowieso eens te bezoeken is De Boterhal in Breda. Ze bieden een high beer aan en brouwen in de kelder van dit magnifieke etablissement zelf heerlijke bieren.”

Je kunt ook heel eenvoudig zelf een high beer opzetten, legt de bierkenner uit. Vier tips met bieren die op veel plekken beschikbaar zijn:



1 ,,Neem een Affligem Blond, een rond en fruitig Belgische Blond. Deze klassieker smaakt nog beter met een fuet wordt met eventueel een klein augurkje erbij. Een stukje geitenkaas of een romige brie op een toastje zijn ook niet versmaden met deze Affligem Blond.”



2 ,,India Pale Ale, oftwel de populaire IPA, mag natuurlijk niet ontbreken op jouw eigen high beer. De keuze aan IPA’s is enorm. Wij kiezen hier voor de Bird of Prey van Uiltje Brewing Company, misschien wel de meest geprezen IPA van dit moment. Dit bier met een karaktervolle bitterheid is een lust samen met een slice pizza of flammkuchen. Onze favoriet hier is de combinatie met een mini-hamburger.”



3 ,,Grolsch Kruidige Tripel is een bier met power. Die kracht zit ’m in de smaak en het alcoholpercentage. Reden waarom dit bier wat stevigere snacks aan kan. Een bitterbal is altijd feest, maar dit bier is pas echt genieten geblazen met een stuk oude pittige kaas.”

Volledig scherm Flammkuchen smaakt goed bij een IPA. En andersom. © Shutterstock / Jane Vershinin

4 ,,Kies je een echte knaller tot besluit van je high beer, dan is Hertog Jan Grand Prestige een absolute aanrader, een donker bier met liefst 10 procent alcohol. Daar blijf je van nippen. Serveer hierbij óf een stukje pure chocolade of een zoet gerecht op basis van chocolade óf een stukje blauwschimmelkaas. In beide gevallen zullen de deelnemers aan jouw high beer huilen van geluk.”

Dit Nijmeegse biertje is onlangs uitgeroepen tot beste bier van ons land:

