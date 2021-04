Géén late 1 aprilgrap: Hema komt met tompoucebier

Het is kaasfondue­dag: zo maak je een heerlijke met vijf kazen

12 april Met het koude weer is er bijna niets gezelliger dan met zijn allen rondom een pan kaasfondue zitten. Deze kaasfondue bevat wel vijf verschillende soorten kazen. Vandaag is er een extra goede reden om deze op tafel te zetten, want het is Dag van de kaasfondue!