Geld besparen: zo gooi je veel minder kostbaar eten weg

Koken & EtenVoedselverspilling is makkelijk te voorkomen. In het boek Zero waste koken voor dummies leer je de basisprincipes om hiermee om te gaan. Van restjes gebruiken tot lelijke producten kopen en composteren: dit zijn de leukste tips.

1. Koop alleen wat je gaat gebruiken

Simpel maar effectief: als je in de supermarkt loopt, bedenk dan goed welke producten je daadwerkelijk gaat gebruiken. Stel jezelf vragen als: wat gooi ik vaak weg? Waarvoor heb ik dit nodig? Hoe en wanneer ga ik het gebruiken? Als je het antwoord op de laatste vraag niet weet, of je gaat het deze week niet eten, dan hoef je het nog niet te kopen.

2. Benut snijsels en restjes

Door restjes te gebruiken en af en toe voor meer dagen te koken, kun je tijd én geld besparen. Het karkas van een gebraden kip kun je bewaren en samen met het groenteafval in een grote pan met water tot bouillon koken. Ga je buiten de deur eten? Vraag het personeel of ze de restjes van je bord kunnen inpakken, om het op die manier opnieuw te gebruiken.

Van citroenschillen kun je gesuikerde citrusschillen maken, het vocht uit een blik kikkererwten kun je opkloppen voor een whiskey sour. Op die manier kun je een zero waste-mocktail of -cocktail maken. Met de pekel uit een potje augurken kun je een saus of soep op smaak brengen.

3. Koop lelijke producten

Supermarkten hebben vaak een hoek met afgeprijsde producten waar de ‘lelijke’ of imperfecte producten liggen. Door deze producten te kopen ga je voedselverspilling tegen en bespaar je ook geld.

4. Lees de instructies van apparaten en richt je koelkast en vriezer goed in

In de handleiding of instructie van je koelkast of vriezer staan vaak goede tips, lees die dus goed door. Sommige producten bewaar je uit gewoonte in de voorraadkast, maar blijven langer goed in de koelkast. Veel ingevroren producten kun je zes maanden (of langer) bewaren, je kunt ze dus altijd invriezen tot je tijd hebt om ze te bereiden.

Controleer je koelkast wekelijks: schuif etenswaren die als eerste op moeten naar voren en leg de producten met de kortste datum bovenop. Bekijk de ingrediënten die je in de koelkast hebt liggen en bedenk wat je er vandaag of morgen mee kan maken. Maak ruimte in de koelkast waar je producten bewaart die snel op moeten en controleer je producten regelmatig op bederf.

5. Maak een composteerstrategie

Door je voedselresten te composteren heb je minder afval én geef je jouw tuin een oppepper. Fruit- en groenteafval en koffiedrab uit de keuken zijn ‘groen’, net als gras. Tot bruin materiaal behoren eierschalen, karton, kranten, takjes of herfstbladeren. Als je een emmer op het aanrecht of in de buurt van je afvalemmer zet, kun je makkelijker aan composteren denken.

6. Laat je eten weer groeien

Verschillende producten kun je opnieuw laten groeien, zodat je ze nog een keer kunt eten. Denk aan een avocadopit, een aardappel met uitlopers, (bos)ui, prei en knoflook. Ook bleekselderij kun je laten ontkiemen en wortel, pastinaak en rode biet groeit ook weer aan. De onderkant van een sla kun je in het water zetten om de blaadjes weer te laten groeien, of in de aarde zetten als de worteltjes groot genoeg zijn.

7. Maak je eigen kruidentuin

Door je eigen verse kruiden te maken bespaar je geld, en je hoeft alleen te gebruiken wat je nodig hebt. Je kunt een kruidentuin onderhouden, maar het kan ook op de vensterbank. Peterselie en munt zijn makkelijk te kweken, basilicum heeft wat meer zorg nodig. Koop een klein plantje in het tuincentrum en lees de instructies op het label zorgvuldig. Of koop een kruidentuinkit, hier zit alles al in wat je nodig hebt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.