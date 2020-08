Geniet van deze lekkere recepten met diepvriesfruit

koken & etenDiepvriesfruit is vaak even gezond als vers fruit. En een goed alternatief, omdat vers niet altijd beschikbaar is of van ver moet komen. In deze recepten kun je aan de slag met diepvriesfruit.

1. Frozen yoghurt met zelfgemaakte crumble

Volledig scherm Een crumble met bosvruchten. © Getty Images

Wat heb je nodig:

Voor de crumble:

- 200 g boter

- 300 g bloem

- 175 g suiker

- snufje zout

- 500 g gemengde rode vruchten (diepvries)

Voor de frozen yoghurt:

- 200 ml yoghurt op Griekse wijze

- 100 g suiker

- 8 g vanillesuiker

- 200 ml room (30% vet)

Zo maak je het:

Stap 1: Meng in een kom de yoghurt met de suiker en de vanillesuiker en roer tot de suiker is opgelost.

Stap 2: Klop de slagroom in een kom stijf en schep door het yoghurtmengsel. Schenk het in een diepvriesdoos en laat het in de diepvries in 4 uur bevriezen. Roer het mengsel elk halfuur met een vork om, zodat de ijskristallen breken.

Stap 3: Verwarm de oven voor op 180°C. Snijd de boter in kleine stukjes. Meng de bloem, een snufje zout en de suiker door elkaar. Voeg beetje bij beetje de klontjes boter toe en blijf mengen tot je broodkruimels krijgt.

Stap 4: Vet een ovenschaal in met boter. Vul met het diepvriesfruit en strooi er de deegkruimels over. Zet 40 minuten in de oven tot de crumble bruin is en het fruit bubbelt. Serveer de crumble met een bolletje yoghurtijs.

2. Chiapudding

Volledig scherm Chiapudding met frambozen. © Getty Images

Voor 2 porties:

- 4 eetlepels chiazaad

- 200 ml soja-, amandel-, kokos- of koemelk

- 1 eetlepel hagelslag

- 2 handjes diepvriesfruit

Zo maak je het:

Stap 1. Meng het chiazaad met de hagelslag en de melk. Laat minstens 30 minuten opstijven in de koelkast.

Stap 2. Laat het diepvriesfruit ontdooien. Gedroogd fruit wordt een beetje sappiger als je het laat weken in bijvoorbeeld fruitsap. Verdeel over de chiapudding.

Je kan ook fruitconserven op eigen nat gebruiken. Niet op siroop, want daarbij is het suikergehalte te hoog.

3. Gezonde ijsjes

Volledig scherm Kleurrijke fruitijsjes. © Getty Images

Benodigdheden:

- Diepvriesfruit naar keuze (bijvoorbeeld kiwi, aardbei, mango of rode & zwarte bessen)

- 60 ml water, snijplank en mes, blender, staafmixer of keukenmachine, ijsvormpjes met deksel of losse stokjes.

Zo maak je het:

Stap 1. Voor het maken van bijvoorbeeld mango ijs kan je mangoblokjes uit de vriezer gebruiken. Doe het fruit in de blender en mix het totdat het mengsel gietbaar is. Verdun het gepureerde fruit met water. Omdat mango van nature al een zoete vrucht is, hoeft er geen suiker bij. Mocht je dit wel willen, dan kan je het ijs zoeter maken door siroop, honing of een klein beetje suiker toe te voegen.

Stap 2. Giet de mix in de ijsvormpjes.

Stap 3. Vries de gevulde vormpjes dan alvast 30 minuten tot een uur in en steek daarna de stokjes erin.

Stap 4. Haal ze na 4 tot 12 uur uit de vriezer (even checken of ze hard bevroren zijn), houd ze onder warm water om het ijs uit de vormpjes te krijgen et voilà: je kan genieten van een zelfgemaakt waterijsje.

Of maak net zoals Dudley Alberto fruitijsjes met mango, aardbeien of zelfs pinda's. Over deze Arubaanse ijsjes leer je meer in deze video: