Getest: Dit is de beste espressomachine voor koffiecups

Best GetestWat is de beste espressomachine voor koffiecups? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? De Consumentenbond geeft antwoord.

Met een koffiecupmachine kies je voor gemak en eenvoud. Je legt er een capsule of cupje in en met een druk op de knop heb je een kopje koffie. Bekende type koffiecupsystemen zijn Nespresso of Dolce Gusto..

De Consumentenbond test koffiecupmachines op onder meer de kwaliteit van de espresso die er uit komt, de snelheid van koffiezetten, temperatuur en energieverbruik.

Er zijn totaal 82 koffiecupmachines getest die goed verkrijgbaar zijn.

Een exemplaar voor Nespressocups komt als Beste uit de Test. Een espressomachine voor koffiecups van Dolce Gusto is Beste Koop.

Beste uit de Test: Sage Nespresso Creatista Uno SNE500

Volledig scherm Beste uit de Test: Sage Nespresso Creatista Uno SNE500 © Consumentenbond

De Sage Nespresso Creatista Uno SNE500 is een relatief dure koffiecupmachine. Maar hij zet wel een uitstekend kopje espresso. Dit apparaat is bovendien makkelijk schoon te maken.

Deze koffiecupmachine blinkt uit in gebruiksgemak. Je zet in een oogwenk een kopje espresso. De bediening is erg duidelijk en met opties om naar smaak de hoeveelheid aan te passen.

Je kunt met deze Sage Nespresso Creatista Uno SNE 500 melk opschuimen met een automatisch stoompijpje. Er zijn instelmogelijkheden voor de hoeveelheid en melktemperatuur en textuur. Hij heeft een groot waterreservoir. Dat is ook nodig omdat er stoom wordt gebruikt om de melk op te schuimen. Hoewel het melkschuim in orde is, zou de kwaliteit er van beter kunnen. Het volume neemt redelijk toe, na verloop van tijd weer iets af en de temperatuur is erg hoog.

Vaak produceren koffiecupmachines behoorlijk wat geluid, maar dit is één van de stillere. Hij is ook nog een relatief zuinig wat betreft energieverbruik.

Beste Koop: Krups Dolce Gusto Infinissima KP173B Grijs

Volledig scherm Beste uit de Test: Sage Nespresso Creatista Uno SNE500 © Consumentenbond

Krups Dolce Gusto Infinissima KP173B is veel goedkoper - en veel eenvoudiger - dan de Sage Nespresso Creatista Uno SNE500, maar zet ook een uitstekend kopje espresso. Hij is ook makkelijk te bedienen en maakt ook makkelijk schoon. Deze Krups heeft dus een prima prijskwaliteitsverhouding.

Maar je moet ook oppassen. De watertoevoer stopt namelijk niet automatisch. Je moet dus zelf uitzoeken hoeveel water je lekker vindt bij het koffiecupje. En je moet als je de koffie zet bij het apparaat blijven. Het is ook jammer dat apparaten van Dolce Gusto geen opvangbakje hebben, waardoor je na elk kopje de gebruikte capsule uit het apparaat moet halen.

Toch is dit geen slecht apparaat. Het is een eenvoudige, goede koffiecupmachine. Staat het design je aan en ben je tevreden over smaak en gebruik van Dolce Gusto-cups? Dan is dit voor de prijs een uitstekende keuze.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel, dat goed verkrijgbaar is. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

Meer tests vind je hier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.