Gezonde 'jam' en bananenbrood met schil: deze studenten maken uniek eten

Koken & eten Spaghetti­dag: waarom tomaten­saus zo nauw verbonden is met Amerika

Pastafans in de hele wereld vieren vandaag spaghettidag. Luca Cesari verzamelde verhalen en legenden over pasta. Hieronder lees je hoe het zit met het gebruik van knoflook in traditionele spaghetti en waarom tomatensaus een vrij recente klassieker is in de Italiaanse keuken.

4 januari