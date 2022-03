Goed voor je portemonnee: laat nieuwe kruiden en groenten groeien uit je afsnijdsels

Koken & Eten Deze Argentijn­se wijn drinken Nederlan­ders graag: ‘Past goed bij jullie kazen’

We drinken er niet superveel van, maar wat is het lekker: Argentijnse wijn. De jaarlijkse druivenoogst is daar begonnen. Correspondent Peter Schouten dook de provincie Mendoza in: het walhalla van de Argentijnse wijnsector.

11 maart