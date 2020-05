Gooi je gerimpelde appeltje niet weg; zo maak je er heerlijke cake mee

Bereiding

-Verwarm de oven voor op 150 graden Celsius. Doe een stuk bakpapier in de cakevorm. Dan komt hij er straks makkelijker uit.

-Doe de rozijnen in een kom of beker en schenk er warm water bij totdat ze net onder staan.

-Smelt de boter: doe de boter in een bakje boven een pan heet water: au bain-marie. Niet direct in de pan doen, want de boter mag niet bruin worden.

-Breek de eieren in een kom. Voeg de gesmolten boter en de basterdsuiker toe. Mix tot het zacht en romig is en eruit ziet als zijdezachte vla. Voeg het amandelmeel en het bakpoeder toe en klop door tot je een egaal deeg hebt.

-Voeg de vanillesuiker bij de appelblokjes in de kom. Strooi de kaneel erover heen en schud de kom zodat de suiker en kaneel gelijkmatig op de appel terecht komt.

-Zeef de rozijnen. Doe de rozijnen bij de appelstukjes. Roer door elkaar zodat de rozijnen door het mengsel komen.

-Voeg de appels met rozijnen bij het deeg en roer door elkaar.

-Stort je deeg in de cakevorm. Strijk gelijkmatig door de kom zodat de cake overal even hoog wordt.

-Bak ongeveer 40-50 minuten in de oven. Check of je cake gaar is door er een satéprikker in te steken. Als die er droog uitkomt, is je cake gaar.

-Lekker met een bolletje ijs. Je kunt er ook honing overheen sprenkelen. Of poedersuiker. Of alledrie. Leef je uit.