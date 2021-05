Gouda was ooit dé bierstad van Europa: Remco schreef een boek over de opkomst en ondergang van het Goudse goud

video Zo maak je Turkse pizza (inclusief de kruidenmix die je ervoor nodig hebt)

17 mei In ‘Zoals Alleen Oma Dat Kan’ kookt 24Kitchen-chef Danny Jansen met oma’s én opa’s familierecepten van over de hele wereld. In deze aflevering laat oma Dudu zien hoe ze gemakkelijk haar verse kruiden maalt voor lahmahcun.