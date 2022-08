Grieks restaurant op Mykonos blijft z'n klanten maar belazeren: 600 euro voor krabbenpootjes

De klacht van de Amerikaanse was bepaald niet de eerste: drie jaar geleden al kwam DK Oyster negatief in het nieuws toen een groep Amerikanen meer dan 800 euro moest afrekenen voor zes borden inktvis, zes biertjes, drie salades, twee flessen water en een glas tomatensap. De pagina van het restaurant op beoordelingssite TripAdvisor staat vol met woedende reacties, waarschuwingen voor oplichterspraktijken en beoordelingen met één ster. Ook Nederlanders zijn de dupe. ‘Ik ben chef in een restaurant in Nederland’, schrijft een van hen deze week op de site. ‘Daar zijn de prijzen best hoog, in verband met de prijzen van energie en voedsel en de lonen. Maar wat hier gebeurt is oplichterij. Toeristen afzetten. Als je dat leuk vindt, ga dan hierheen.’



De Britse krant Daily Mail ging op onderzoek uit, en kwam er deze week achter dat het restaurant zijn klanten nog steeds exorbitante rekeningen voorschotelt. Zo vertelden twee Deense verpleegkundigen dat zij maar liefst 553 euro moesten afrekenen voor een mojito, een energiedrankje, een bord moussaka en een inktvisgerecht. Nadat ze stampij hadden gemaakt, ging er 120 euro van de rekening. Ze zijn slechts twee van de geschrokken en woedende buitenlandse gedupeerden van wie de Daily Mail de ervaring afdrukt - vergezeld van hun bonnetje.