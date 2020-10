Grolsch en Lidl begraven strijdbijl rondom biermerken Kornuit en Kordaat

Koken & eten Dom of dapper? Niek neemt in coronatijd een café over: ‘Het kan alleen maar beter gaan’

9 oktober Je moet het maar durven, midden in de coronacrisis. Terwijl sommige horecazaken balanceren op het randje van de afgrond, neemt Niek Bruijs (48) café de Kaai over in Bergen op Zoom. Van een goedbetaalde, vaste baan met alle zekerheid naar een onzeker bestaan. ‘Als we het eerste jaar overleven, komt het vast goed.’