Grote sauzenmaker aast op geheime saus van Jojan: ‘Nergens mee te vergelijken’

Koken & etenHusselsaus groeit hard. Zo hard dat de bereiding en verpakking van het fris-hartige sausje in de keuken van Het Hanninkshof in Usselo straks niet meer te doen is. Maker Jojan Kersbergen en Sabine Hof onderhandelen met een grote speler in de ‘sauzenwereld’ over grootschalige productie. ‘Het geheime recept weten alleen wij en twee van onze koks.’