Hamburgers met basilicummayonaise

Hamburgers:

- Pel en snipper de sjalot.

- Pluk en snijd de blaadjes peterselie fijn.

- Kluts het ei in een kom.

- Hak de boterham fijn tot broodkruim.

- Meng het gehakt met het ei, broodkruim, de helft van de sjalot, de helft van de peterselie en breng op smaak met een beetje zout en versgemalen peper. Vorm hamburgers van het gehaktmengsel.

- Verwarm een grillpan. Bestrijk de hamburgers met olijfolie en bak ze om en om in circa 6 minuten gaar.

- Halveer de broodjes in de lengte en smeer ze in met olie.

- Gril de broodjes in de oven in circa 4 minuten goudbruin.

- Pel de knoflook en wrijf de broodjes in met de knoflook.

- Schaaf de Parmezaanse kaas met een dunschiller of kaasschaaf.