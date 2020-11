Healthy Sisters: Met dit recept maak je simpel gezonde kruidnoten

Voor jou getest Deze kant-en-kla­re mix voor kruidnoten komt als beste uit de test

14 november Sinterklaas is weer in het land! Maar helaas, vandaag geen publieke intocht met strooipieten vanwege corona. We zullen zelf de kruidnoten moeten bakken. Ons panel proefde vast voor met vier pakken kant-en-klare kruidnotenmix.